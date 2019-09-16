شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة وعدم التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الإسكان، على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالباً بأن تكون هناك طرقاً مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ.

وجاء ذلك خلال اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – السويس – أسيوط – كفر الشيخ)، ومدن (الفيوم الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر).

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وأكد وزير الإسكان، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ 2514 وحدة، وجارٍ تنفيذ 682 وحدة أخرى، وفى محافظة الإسماعيلية، تم الانتهاء من تنفيذ 40 وحدة، وجارٍ تنفيذ 200 وحدة أخرى، وفى محافظة السويس، جارٍ تنفيذ 2832 وحدة، وفى محافظة أسيوط، تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة، وجارٍ تنفيذ 4896 وحدة أخرى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1368 وحدة، وجارٍ تنفيذ 168 وحدة أخرى، وفى مدينة العبور، تم الانتهاء من تنفيذ 1792 وحدة، وجارٍ تنفيذ 72 وحدة أخرى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.