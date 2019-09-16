وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيين محمد سعد رئيسًا لاتحاد مقاولي التشييد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعيين المهندس محمد سامي سعد، رئيسًا غير متفرغ لمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلفًا للمهندس حسن عبد العزيز.

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