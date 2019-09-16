وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "الاجتماعي" بعدة محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – السويس – أسيوط – كفر الشيخ)، ومدن (الفيوم الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر).

وحسب بيان، اليوم، أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

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وشدد الوزير على ضرورة تقييم آداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالباً بأن تكون هناك طرقاً مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ 2514 وحدة، وجارٍ تنفيذ 682 وحدة أخرى، وفي محافظة الإسماعيلية، تم الانتهاء من تنفيذ 40 وحدة، وجارٍ تنفيذ 200 وحدة أخرى، وفي محافظة السويس، جارٍ تنفيذ 2832 وحدة، وفي محافظة أسيوط، تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة، وجارٍ تنفيذ 4896 وحدة أخرى.

وتابع: وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1368 وحدة، وجارٍ تنفيذ 168 وحدة أخرى، وفي مدينة العبور، تم الانتهاء من تنفيذ 1792 وحدة، وجارٍ تنفيذ 72 وحدة أخرى، وفي مدينة العبور الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.