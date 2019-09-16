بالأرقام| أيهما أقل سعرًا: شقة أم قطعة أرض من وزارة الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان قطع أراضٍ ووحدات سكنية في مختلف مشروعاتها بالمدن الجديدة، ضمن أكبر طرح للوزارة والذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل بطرح 2000 قطعة أرض إسكان متميز وأكثر تميزًا، ثم سيتبعها شقق ضمن مشروع جنة وسكن مصر، ومع كل طرح جديد يتساءل المواطنون: هل نشتري وحدة سكنية أم قطعة أرض؟ وأيهما أفضل؟

والمقارنة بين الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية لا تنتهي، فالوزارة تتشعب في مشروعاتها، ونجد عددا من المشروعات السكنية في مقابلها أنواع أيضًا من الأراضي، ويجري التقسيم والتنوع وفقًا لسعر قطعة الأرض أو الوحدة السكنية وأماكن تواجدها في المدن الجديدة.

ويجيب (الخليج 365) في هذا التقرير، عن سؤال الحاجزين:

تقدم الوزارة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والذي وصل إلى 225 ألف جنيه، وفقًا لإعلان الوزارة، ويُقسم هذا المبلغ على دفعات تصل إلى 20 عامًا، أما في أراضي الإسكان الاجتماعي فقطعة الأرض مساحة 209 أمتار، يصل سعر المتر فيها إلى ما بين 650 جنيهًا و900 جنيه، والسداد على 3 سنوات بخلاف سعر العقار الذي سيجري إنشاؤه على 50% من مساحة الأرض وفقًا للنموذج المقدم من جهاز المدينة.

وحال الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، ففي خلال أول عامين يسدد ما يقرب من 30% بين مقدم حجز و4 أقساط ربع سنوية ومقدمة تعاقد، ويُقسط باقي المبلغ على 20 عامًا.

أما في أراضي الإسكان الاجتماعي الأمر مختلف نوعًا ما، فمساحات الأراضي في هذا النوع تصل إلى 209 أمتار بسعر متوسط للمتر يصل إلى 800 جنيه، أي أن سعر الأرض سيكون 167 ألف جنيه، والسداد على 3 سنوات، ولحساب تكلفة بناء العقار على أراضي الإسكان الاجتماعي سنتبع النظرية التالية لحساب المساحة الإجمالية للبناء:

Advertisements

"ضرب مساحة الأرض في 60 ثم القسمة على 100، أي: 209×60/ 100=125 مترًا، هي المساحة البنائية لقطعة الأرض، ووفقًا لشركات المقاولات فسعر المتر البنائي للدور الواحد كامل التشطيب يصل إلى 2000 جنيه كسعر متوسط، أي أن تكلفة الدور الواحد على أراضي الإسكان الاجتماعي تصل إلى 250 ألف جنيه، يمكن أن تزيد بضعة آلاف وفقًا لشركة المقاولات التي تنفذ العقار.

أراضي الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة وفقًا للشروط، يجري الالتزام فيها بشكل معين يفرضه جهاز المدينة على الحاجزين باشتراطات بنائية معينة، كما أن هذا النوع لا يسمح إلا بتنفيذ دور واحد فقط، أي أن العقار يتكون من 4 أدوار كل دور به وحدة سكنية تصل تكلفتها إلى 150 ألف جنيه.

أما النوع الثاني من الوحدات التي تقدمها الوزارة، فهو الإسكان المتوسط "سكن مصر" وأسعار الوحدات داخل المشروع، فيصل سعر الوحدة في هذا المشروع لـ800 ألف جنيه في بعض المدن، ويجري طرح الوحدات بمساحات تتراوح بين 100 أمتار و118 مترًا، كما يمكن سداد ثمن الوحدة على 5 سنوات.

هذا النوع من الوحدات يقابله نوع آخر من الأراضي، وهو أراضي الإسكان المتميز، والذي يصل متوسط سعر المتر به إلى 3 آلاف جنيه، بمساحات تصل متوسطها إلى 500 متر، ففي هذه الحالة سيصل سعر قطعة الأرض إلى مليون و500 ألف جنيه يجري سدادها على 3 سنوات فقط.

هذا النوع لا يسمح ببناء مساحة الأرض كلها، وإنما البناء على 50% فقط وفي بعض المدن تصل إلى 40%، أي أن المساحة البنائية ستصل إلى 250 مترًا، وبضربها في 2000 جنيه تكلفة بناء المتر سوبر لوكس، يعني أن الدور الواحد سيصل إلى 500 ألف جنيه.

وفي هذا النوع من الأراضي يمكن بناء أكثر من وحدة في الدور الواحد، كما يمكن أن يشترك 4 أفراد في سعر الأرض، بحيث يكون لكل فرد دور واحد، فبعد سداد سعر الأرض، سيكون متوسط سعر العقار 2 مليون جنيه، بتشطيبات سوبر لوكس.