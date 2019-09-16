محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية التي ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، تتمثل في تراجع تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بجانب سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية والغربية، بينما ستكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، يمكن أن تؤدي إلى سيول على هذه المناطق.
وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فصل الخريف هو ربيع مصر، نظرًا لحالة الطقس الرائعة التي تظهر في هذا الفصل، لكن فصل الربيع يكون به رياح الخماسين وعواصف وأتربة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أنه من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة والوجة البحري منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر من بدء فصل الخريف، والذي سيبدأ 23 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية في آخر أيام فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.