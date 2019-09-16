طبيب يطلب فسخ عقد زواجه: "نكدية.. حبيت أطلعها رحلة قعدت تعيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "مسعود ز." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا: "مراتي على طول خايفة ونكدية ولو عملتلها مفاجأة بتعيط".

وبحسب أوراق الدعوى، تزوج "مسعود" طبيب أطفال، من "ناني س." بكالوريوس آداب، قبل 3 سنوات، بدأت حياتهما بشكل جيد، ورزقا بمولود، حتى بدأ الزوج يشعر بعدم اهتمام زوجته، بالإضافة إلى كثرة تفكيرها في المنزل ونظافته فقط.

ويقول الزوج الثلاثيني، إنه تعرّف على زوجته أثناء وجودها في عيادته للكشف على ابن شقيقتها الكبرى، وبعد محادثة طويلة بينهما توطدت علاقتهما إلى المكالمات الهاتفية فتقدم لخطبتها وتزوجا.

Advertisements

ويضيف أنه بعد الأيام الأولى للزواج بدأت زوجته تحجز نفسها في المنزل، رافضة الخروج، ورغم أنه يريد الاستمتاع بحياته معها، تقبل تصرفاتها وبدأ يخرج مع أصدقائه.

وبعد الحمل، ظلت الزوجة داخل المنزل رافضة الذهاب إلى طبيب النساء، وطالبته بالولادة في المزل حتى نجحت أسرتها بإقناعها بالولادة في المستشفى خوفًا على حياتها، وبعد ولادتها بساعتين طلبت الزوجة، المغادرة إلى المنزل رغم احتياج الطفل للبقاء بالحضَّانة.

ويشكو الزوج من طبيعة تصرفات زوجته، وحبها للمنزل، قائلًا: "قولت هأطلعها رحلة، قعدت تعيط 8 ساعات ورفضت في النهاية".

وحاول الزوج إنهاء العلاقة بينهما بالطلاق، لكنها رفضت فلجأ إلى محكمة الأسرة لطلب فسخ عقد الزواج، وحملت رقم 167 لسنة 2019، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.​