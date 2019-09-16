أخبار مصر | ننشر تصريح سامح شكري حول المماطلة الإثيوبية بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تصريح سامح شكري حول المماطلة الإثيوبية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، عن عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن الشواغل المصرية ذات الصلة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، أمس 15 سبتمبر الجاري، نظيرته الكينية "مونيكا جوما"، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حيث تسلم شكري خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الشقيقين، حيث أكد شكري لنظيرته الكينية على اعتزاز القاهرة بالمستوى المُتميز للعلاقات التي تربطها بكينيا، والتطلع إلى استطلاع آفاق التعاون في مجالات أكبر، وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

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وتضمن اللقاء سُبل دفع مسار التعاون بين البلدين، والعمل على ترتيبات عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الكينية في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

كما أطلع شكري نظيرته الكينية على آخر مُستجدات مسار مفاوضات سد النهضة، وشمل اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن المسائل المُتعلقة بتعزيز أنشطة الاتحاد الأفريقي.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الكينية عن تقدير بلادها لعلاقاتها مع مصر، مُشيدةً بالروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المُستمر مع القاهرة اتصالاً بتعزيز مسار التعاون الثنائي وقضايا المنطقة، بما يُحقق المصالح المُشتركة ويُلبي تطلعات شعبيّ البلدين.