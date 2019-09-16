أخبار مصر | الشتاء على الأبواب.. طقس اليوم لطيف والصغرى تصل لـ16 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشتاء على الأبواب.. طقس اليوم لطيف والصغرى تصل لـ16 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الطقس، استقراره داخل جمهورية مصر العربية، حيث يسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، إلا أنه يميل إلى الحرارة وقت الظهيرة، ومن جانبها تقدم بوابة الخليج 365، حالة الأرصاد الجوية داخل جمهورية مصر العربية ليوم الإثنين 16-9-2019.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء جميعها، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:

القاهرة 25 33

الإسكندرية 24 31

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

السلوم 22 31

سيوة 20 32

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

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رأس سدر 23 35

نخل 16 32

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 20 36

حلايب 27 34

شلاتين 27 35