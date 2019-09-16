أخبار مصر | تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين 16 سبتمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين 16 سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.