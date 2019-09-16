أخبار مصر | شاهد.. الدولة تواصل الليل بالنهار لإنجاز العمل في سور مجرى العيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الدولة تواصل الليل بالنهار لإنجاز العمل في سور مجرى العيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد السيد مدير سور مجرى العيون، إن الدولة تواصل مجهوداتها ليلًا ونهارًا لإنجاز العمل في منطقة سور مجرى العيون، وأشار إلى أنه وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين وبالتنسيق مع محافظة القاهرة وحي السيده زينب تتم رفع المخلفات من المنطقه المحيطة بالسور والتي تراكمت على فترات طويلة سابقة.

وأضاف أن تلك المخلفات يتم رفعهاالآن تحت إشراف وفي تواجد الأثريين المسؤولين عن السور ورجال أمن الآثار، حيث لا يتم أي عمل في الأثر أو في الحرم المحيط به إلا في تواجد النوبتجية المسؤولة وهم محمود الفقي مفتش آثار، ومحمد رضا مشرف أمن مصر القديمة والفسطاط، ومراقبي الأمن جلال عاشور، وشريف فتحي.

وأشار السيد إلى أن توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي زار المنطقة منذ شهر، وكذلك توجيهات وزير الاثار الدكتور خالد العناني، ورئيس الوزراة الظمهندس مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في المنطقة المحيطة بالسور وكذلك بأعمال الترميم الجارية به.

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واضاف أن السور يخضع لعمليات ترميم شاملة، تشمل مبنى رفع المياه وسواقيه المتعدده، ثم مساره الطويل المتجه إلى القلعة، وإخلاء كل المنطقة المحيطة به من المباني والمدابغ وتحويلها بمنطقة خدمات سياحية كبرى، حيث يقع السور في المسار السياحي المؤدي لمتحف الحضارة، وقلعة صلاح الدين والمتحف المصري بالتحرير، وهو ما سيجع منه منطقة جذب سياحي متميزة.