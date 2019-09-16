شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 32دمنهور 24 32الإسكندرية 24 31بلطيم 24 30مطروح 23 30السلوم 22 31سيوة 20 32بورسعيد 23 29دمياط 24 29الزقازيق 23 32الاسماعيلية 22 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 29رأس سدر 23 35نخل 16 32نويبع 27 33طابا 23 31كاترين 17 30الطور 26 35شرم الشيخ 27 36الغردقة 25 36مرسى علم 28 35الفيوم 23 34بنى سويف 23 34المنيا 21 34أسيوط 22 34سوهاج 25 34قنا 25 37الأقصر 23 36أسوان 26 37أبوسمبل 25 37الوادى الجديد 20 36شلاتين 27 35ابو رماد 26 35حلايب 27 34رأس حدربة 29 34أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 27 42المدينة 27 43الرياض 27 42المنامة 31 37أبوظبى 30 42الدوحة 30 38الكويت 26 44دمشق 14 31بيروت 25 30عمان 15 28القدس 18 26غزة 22 30بغداد 26 42مسقط 28 32صنعاء 14 27الخرطوم 27 39طرابلس 21 28تونس 21 34الجزائر 21 27الرباط 16 26نواكشوط 26 30وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 10 24اسطنبول 16 26اسلام اباد 22 34نيودلهى 27 36جاكرتا 23 33بكين 17 26كوالالمبور 24 31طوكيو 23 31أثينا 18 30روما 16 30باريس 14 26مدريد 15 25برلين 09 30لندن 11 20مونتريال 10 20موسكو 08 15نيويورك 15 27واشنطن 20 33