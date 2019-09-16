شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف وسط القاهرة يعود لدروس الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، اليوم الإثنين 16 سبتمبر، بشعب الكنيسة المرقسية، بمنطقة كلوت بك.
ويشارك بحضور اللقاء المنعقد لدراسة الكتاب المقدس عدد من الرهبان والكهنة وشعب المنطقة، ومن المقرر أن يقوم الأنبا رافائيل بمناقشة وتفسير أحد الأسفار بالكتاب المقدس، ويقوم بشرحها على الشعب الحضور.
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد احتفلت بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسقف وسط القاهرة يعود لدروس الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.