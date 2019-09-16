شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 16 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومؤسسة «أناليند» الأورو- متوسطية للحوار بين الثقافات.

فيينا.. يشارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين بأعمال الدورة رقم (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بفيينا وتستمر على مدار 5 أيام.

Advertisements

بكين.. تبدأ شركة طيران «هاينان» الصينية تسيير رحلة طيران مباشرة بين مطار شوانغليو الدولي في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ومطار أوهير الدولي في شيكاغو.

برلين.. يبدأ القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية فيليب ريكر زيارة إلى برلين لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين وحضور فعاليات مهمة.

موسكو.. يبدأ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، زيارة رسمية إلى موسكو.