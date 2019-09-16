شكرا لقرائتكم خبر عن للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- التواصل عبر الايميل الخاص للهيئة البريد الإلكترونى:«[email protected]» 2- ارسال طلب الرغبة من المؤسسات الخاصة فى تقديم الخدمة عبر الايميل الرسمى 3- الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد من الموقع الإلكترونى: «WWW.uhia.gov.eg/registration». 4- يجب العلم أنه يتم توفير التعاقد مبدئيا للقطاع الخاص فى محافظة بورسعيد Advertisements 5- التأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد 6- إحذر الإخلال بمستوى الخدمة الطبية لتفادى الاستبعاد من المنظومة

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