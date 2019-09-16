شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعلم المتورط فى هجمات "أرامكو" بالسعودية.. وجاهزون للرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجى عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتى نفط فى السعودية.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، الذى قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجى إذا لزم الأمر، وستكون الكمية التى سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

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وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية وإنها مستعدة للرد، لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر".

وتابع ترامب: "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم، لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق للرد، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".