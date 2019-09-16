شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ عدد أعضاء المجلس بــ240 عضوًا يتم انتخاب 160 عضوًا (ثلثى الأعضاء) وتعيين 80 عضوًا (ثلث الأعضاء)، وفيما يلى 6 معلومات هامة عن مشروع قانون مجلس الشيوخ:
1- عدد أعضاء المجلس 240 عضوًا يتم انتخاب 80 عضوًا بنظام الانتخاب الفردى و80 عضوًا بنظام القوائم.
2- بالنسبة لنظام الانتخاب بالقوائم يتم تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر دائرتين كبيرتين كل منهما 28 عضوًا، شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين كل منهما 12 عضوًا شرق وغرب.
4- تضم الدائرة الثانية «جنوب» محافظات: (الجيزة الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).
5- تضم الدائرة الثالثة «شرق» محافظات: (الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء وجنوب سيناء).
6- تضم الدائرة الرابعة «غرب» محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح).
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.