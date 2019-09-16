شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ عدد أعضاء المجلس بــ240 عضوًا يتم انتخاب 160 عضوًا (ثلثى الأعضاء) وتعيين 80 عضوًا (ثلث الأعضاء)، وفيما يلى 6 معلومات هامة عن مشروع قانون مجلس الشيوخ:

1- عدد أعضاء المجلس 240 عضوًا يتم انتخاب 80 عضوًا بنظام الانتخاب الفردى و80 عضوًا بنظام القوائم.

2- بالنسبة لنظام الانتخاب بالقوائم يتم تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر دائرتين كبيرتين كل منهما 28 عضوًا، شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين كل منهما 12 عضوًا شرق وغرب.

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3- تضم الدائرة الأولى «شمال» محافظات: (القاهرة- القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ).

4- تضم الدائرة الثانية «جنوب» محافظات: (الجيزة الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).

5- تضم الدائرة الثالثة «شرق» محافظات: (الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء وجنوب سيناء).

6- تضم الدائرة الرابعة «غرب» محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح).