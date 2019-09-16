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مليار و500 مليون جنيه لإنشاء خط نقل كهرباء لجذب الاستثمار بالعوينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء خط نقل كهرباء جديد جهد 220 كيلو فولت بطول 400 كيلو متر لربط محطتى العوينات بمحطة البلاط بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الخط ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم وتقوية الشبكة بمحافظات الصعيد وجذب الأستثمارات بمنطقة شرق العوينات التى تعد من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الزراعى والصناعى.

وأوضح المصدر، أن التكلفة الإجمالية لخط العوينات / البلاط تبلغ حوالى مليار و500 مليون جنيه، ويعد هذا الخط تدعيم لخط الربط مع السوادن المنتظر إطلاق التيار به.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ الانتهاء أيضًا من إنشاء خط جهد 500 كيلو فولت بنبان 3/توشكى بطول 240 كيلو متر بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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