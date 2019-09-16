مليار و500 مليون جنيه لإنشاء خط نقل كهرباء لجذب الاستثمار بالعوينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء خط نقل كهرباء جديد جهد 220 كيلو فولت بطول 400 كيلو متر لربط محطتى العوينات بمحطة البلاط بمحافظة الوادى الجديد.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الخط ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم وتقوية الشبكة بمحافظات الصعيد وجذب الأستثمارات بمنطقة شرق العوينات التى تعد من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الزراعى والصناعى.
وأوضح المصدر، أن التكلفة الإجمالية لخط العوينات / البلاط تبلغ حوالى مليار و500 مليون جنيه، ويعد هذا الخط تدعيم لخط الربط مع السوادن المنتظر إطلاق التيار به.
وأشار المصدر إلى أنه جارٍ الانتهاء أيضًا من إنشاء خط جهد 500 كيلو فولت بنبان 3/توشكى بطول 240 كيلو متر بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.
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