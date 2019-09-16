"محامين حلوان" ومتهمي "جبهة النصرة".. في نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة وأخرى تستمع للشهود.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

- محاكمة 6 محامين بحلوان بتهمة التجمهر

تستكمل محكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين، محاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) بتهمة التجمهر على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

- الجنايات تستمع للشهود بقضية "ولاية سيناء 4"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

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- محاكمة متهمي قضية "جبهة النصرة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، محاكمة 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة".

- محاكمة 12 متهمًا بقضية "رشوة مرور الوايلي"

تستكمل الدائرة 3 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

- مرافعة دفاع متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة 304 متهمين الانضمام لحركة "حسم" وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".​