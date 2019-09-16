شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن موسم جمع التمور يسير بصورة منتظمة، ومن المقرر أن يتم إعلان السعر الرسمي للشراء بمجمع التمور المركزى التابع للمحافظة الأسبوع المقبل.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو البلح يبلغ حوالي 6 جنيهات بعد حساب كافة التكاليف حتي الحصاد، وأن تحديد سعر الكيلو بقيمة 12جنيهًا كبداية هو سعر ممتاز لصالح المزارعين.

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وأوضح "المرسي" أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج من التمور حوالي 80 ألف طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغ 65 ألف طن علي مستوي المحافظة، وذلك بسبب زيادة التحميل والرعاية الجيدة لأشجار النخيل.

وأشار إلى أنه من غير المستحب ترك محصول البلح بعد نضجه فوق الأشجار، وذلك لما سينتج عنه من إلحاق الضرر بالمحصول في ظل دخول منطومة متكاملة للفرز والتي تظهر كافة عيوب التمور وتؤدي لخفض سعره وهذه العيوب تنتج عن عدم الالتزام بتقنيات رعاية أشجار النخيل حتي موسم الحصاد.