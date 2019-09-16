شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف فوائد ممارسة الرياضة للسيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن ممارسة الرياضة للسيدات تخفف من التوتر وتحافظ على مرونة الجسم والوزن المثالى كما أنها تقى من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضافت 100 مليون صحة أن مراكز فحص المواطنين للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة متوفرة حتى أواخر 2019 فى ما يقرب من 300 موقع على مستوى الجمهورية.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن الكشف فى نقاط المبادرة بالمجان وبدون أى رسوم كما يتم فحص العائدين من الخارج للكشف عن الصابات بالأمراض وتحويلهم لمراكز العلاج وصرفة لهم بالمجان.

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