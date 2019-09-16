شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. مطران الأقصر للكاثوليك يكلف شماسًا جديدًا بالخدمة الكهنوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بالسيامة الإنجيلية للشماس أمجد عزت الجمعة المقبلة. يقام القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة العذراء مريم والقديس دانيال كومبوني بأسوان، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا. كانت الكنيسة الكاثوليكية قد احتفلت بسيامة ثلاثة مطارنة جدد، انبا باخوم معاونًا للبطريرك، وانبا دانيال مطرانًا للإسماعيلية، وانبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج.

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