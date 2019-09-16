شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم من 9 صباحًا لـ3 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة المنوفية، عن قطع الخدمة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة - ميت خاقان"، اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءً من نفس اليوم وذلك لغسيل الشبكة. وطالبت الشركة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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