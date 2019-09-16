شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل بكرا يكبر بصحة".. مكونات "اللانش بوكس" لتغذية صحية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة "جيل بكرا يكبر بصحة" أن اللانش بوكس الخاص بالأطفال الذين يذهبون يوميًا للمدارس يجب أن يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم للنمو مثل البروتين والخضروات والفواكه والكالسيوم.

وأوضحت أنه ينبغى تنوع الوجبات وعدم الثبات على وتيرة واحدة، مؤكدة أهمية البعد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات لكونها تعمل على زيادة الوزن الذى يصيب بالأمراض الخطرة مثل السمنة والضغط والسكر.

وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أن هناك حملات بالمدارس للتوعية بالغذاء السليم للأطفال خاصة فى المراحل الأولى من العمر، مؤكدة أن التغذية السليمة تساهم فى رفع التحصيل الدراسى.