شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل بكرا يكبر بصحة".. مكونات "اللانش بوكس" لتغذية صحية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة "جيل بكرا يكبر بصحة" أن اللانش بوكس الخاص بالأطفال الذين يذهبون يوميًا للمدارس يجب أن يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم للنمو مثل البروتين والخضروات والفواكه والكالسيوم.
وأوضحت أنه ينبغى تنوع الوجبات وعدم الثبات على وتيرة واحدة، مؤكدة أهمية البعد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات لكونها تعمل على زيادة الوزن الذى يصيب بالأمراض الخطرة مثل السمنة والضغط والسكر.
وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أن هناك حملات بالمدارس للتوعية بالغذاء السليم للأطفال خاصة فى المراحل الأولى من العمر، مؤكدة أن التغذية السليمة تساهم فى رفع التحصيل الدراسى.
كانت هذه تفاصيل خبر "جيل بكرا يكبر بصحة".. مكونات "اللانش بوكس" لتغذية صحية لطلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.