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انفوجراف.. تعرف على نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التونسية بالأرقام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار ثلاث أيام الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل والخارج لانتخاب رئيسًا جديدًا، ليخلف الرئيس السابق الباجى قايد السبسى، الذى وافته المنية فى 25 يوليو الماضى.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، أرقام ونسب مشاركة الناخبين سواء فى الداخل أو الخارج، ونستعرضها كالتالى:

 

على المستوى الوطنى:

نسبة الإقبال 45.02%.

المستوى الوطنى

المستوى الوطنى

 

دوائر تطاوين:

عدد المسجلين  88264  - عدد المقترعين 36873 – المعدل للهيئة الفرعية 41.78%.

تطاوين
تطاوين

 

دوائر مدنين:

عدد المسجلين  290480  - عدد المقترعين 114828 – المعدل للهيئة الفرعية 39.53%.

مدنين
مدنين

 

دوائر قابس:

عدد المسجلين  230674  - عدد المقترعين 91247 – المعدل للهيئة الفرعية 39.56%.

قابس
قابس

 

دوائر صفاقس 1:

عدد المسجلين  282856  - عدد المقترعين 139770 – المعدل للهيئة الفرعية 49.41%.

صفاقس 1
صفاقس 1

 

دوائر صفاقس 2:

عدد المسجلين  328777  - عدد المقترعين 156005 – المعدل للهيئة الفرعية 47.45%.

صفاقس 2
صفاقس 2

 

دوائر المنستير:

عدد المسجلين  324703  - عدد المقترعين 129881 – المعدل للهيئة الفرعية 40%.

المنستير
المنستير

 

دوائر المهدية:

عدد المسجلين  247464  - عدد المقترعين 94733 – المعدل للهيئة الفرعية 38.28%.

المهدية
المهدية

 

دوائر سوسة:

عدد المسجلين  369842  - عدد المقترعين 191890 – المعدل للهيئة الفرعية 51.88%.

سوسة
سوسة

 

دوائر قبلى:

عدد المسجلين  104271  - عدد المقترعين 61404 – المعدل للهيئة الفرعية 58.89%.

قبلى
قبلى

 

دوائر توزر:

عدد المسجلين  75579  - عدد المقترعين 36057 – المعدل للهيئة الفرعية 47.71%.

توزر
توزر

 

دوائر قفصة:

عدد المسجلين  222154  - عدد المقترعين 78750 – المعدل للهيئة الفرعية 35.45%.

قفصة
قفصة

 

دوائر سيدى بوزيد:

عدد المسجلين  300240  - عدد المقترعين 144661 – المعدل للهيئة الفرعية 48.18%.

سيدى بوزيد
سيدى بوزيد

 

دوائر القصرين:

عدد المسجلين  289544 - عدد المقترعين 95547 – المعدل للهيئة الفرعية 33%.

القصرين
القصرين

 

دوائر القيروان:

عدد المسجلين  331016  - عدد المقترعين 113282 – المعدل للهيئة الفرعية 34.22%.

القيروان
القيروان

 

دوائر زغوان:

عدد المسجلين  118223  - عدد المقترعين 52744 – المعدل للهيئة الفرعية 44.61%.

زغوان
زغوان

 

دوائر نابل 1:

عدد المسجلين  264248  - عدد المقترعين 142604 – المعدل للهيئة الفرعية 53.97%.

نابل 1
نابل 1

 

دوائر نابل 2:

عدد المسجلين  211165  - عدد المقترعين 109701 – المعدل للهيئة الفرعية 51.95%.

نابل 2
نابل 2

 

دوائر باجة:

عدد المسجلين  209890  - عدد المقترعين 47892 – المعدل للهيئة الفرعية 22.82%.

باجة
باجة

 

دوائر بنزرت:

عدد المسجلين  324383  - عدد المقترعين 161964 – المعدل للهيئة الفرعية 49.93%.

بنزرت
بنزرت

 

دوائر سليانة:

عدد المسجلين  137290  - عدد المقترعين 58401 – المعدل للهيئة الفرعية 42.54%.

سليانة
سليانة

 

دوائر الكاف:

عدد المسجلين  165238  - عدد المقترعين 64703 – المعدل للهيئة الفرعية 41.40%.

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الكاف
الكاف

 

دوائر جندوبة:

عدد المسجلين  273385  - عدد المقترعين 93769 – المعدل للهيئة الفرعية 34.30%.

جندوبة
جندوبة

 

دوائر منوبة:

عدد المسجلين  224925  - عدد المقترعين 110252 – المعدل للهيئة الفرعية 49.02%.

منوبة
منوبة

 

دوائر أريانة:

عدد المسجلين  308006  - عدد المقترعين 178961 – المعدل للهيئة الفرعية 58.10%.

أريانة
أريانة

 

دوائر بن عروس:

عدد المسجلين  361187  - عدد المقترعين 179115– المعدل للهيئة الفرعية 49.59%.

بن عروس
بن عروس

 

دوائر تونس 1:

عدد المسجلين  299630  - عدد المقترعين 141964 – المعدل للهيئة الفرعية 47.38%.

تونس 1
تونس 1

 

دوائر تونس 2:

عدد المسجلين  314034  - عدد المقترعين  183910 – المعدل للهيئة الفرعية  58.56%.

تونس 2
تونس 2

 

سفارة إيطاليا:

عدد المسجلين  57697  - عدد المقترعين 4877 – المعدل للهيئة الفرعية 8.45%.

إيطاليا
إيطاليا

 

سفارة فرنسا 1:

عدد المسجلين  88836  - عدد المقترعين 29160 – المعدل للهيئة الفرعية 32.82%.

فرنسا 1
فرنسا 1

 

سفارة فرنسا 2:

عدد المسجلين  117133  - عدد المقترعين 18979 – المعدل للهيئة الفرعية 16.20%.

فرنسا 2
فرنسا 2

 

سفارة ألمانيا:

عدد المسجلين  28623  - عدد المقترعين 5410 – المعدل للهيئة الفرعية 18.90%.

ألمانيا
ألمانيا

 

القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية:

عدد المسجلين  57558  - عدد المقترعين 7665 – المعدل للهيئة الفرعية 13.24%.

القارة الأمريكية
القارة الأمريكية

 

الدول العربية ويقية دول العالم:

عدد المسجلين  35879  - عدد المقترعين 9807 – المعدل للهيئة الفرعية 27.33%.

الدول العربية وبقية دول العالم
الدول العربية وبقية دول العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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