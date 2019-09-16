شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التونسية بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار ثلاث أيام الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل والخارج لانتخاب رئيسًا جديدًا، ليخلف الرئيس السابق الباجى قايد السبسى، الذى وافته المنية فى 25 يوليو الماضى.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، أرقام ونسب مشاركة الناخبين سواء فى الداخل أو الخارج، ونستعرضها كالتالى:

على المستوى الوطنى:

نسبة الإقبال 45.02%.

المستوى الوطنى

دوائر تطاوين:

عدد المسجلين 88264 - عدد المقترعين 36873 – المعدل للهيئة الفرعية 41.78%.



تطاوين

دوائر مدنين:

عدد المسجلين 290480 - عدد المقترعين 114828 – المعدل للهيئة الفرعية 39.53%.



مدنين

دوائر قابس:

عدد المسجلين 230674 - عدد المقترعين 91247 – المعدل للهيئة الفرعية 39.56%.



قابس

دوائر صفاقس 1:

عدد المسجلين 282856 - عدد المقترعين 139770 – المعدل للهيئة الفرعية 49.41%.



صفاقس 1

دوائر صفاقس 2:

عدد المسجلين 328777 - عدد المقترعين 156005 – المعدل للهيئة الفرعية 47.45%.



صفاقس 2

دوائر المنستير:

عدد المسجلين 324703 - عدد المقترعين 129881 – المعدل للهيئة الفرعية 40%.



المنستير

دوائر المهدية:

عدد المسجلين 247464 - عدد المقترعين 94733 – المعدل للهيئة الفرعية 38.28%.



المهدية

دوائر سوسة:

عدد المسجلين 369842 - عدد المقترعين 191890 – المعدل للهيئة الفرعية 51.88%.



سوسة

دوائر قبلى:

عدد المسجلين 104271 - عدد المقترعين 61404 – المعدل للهيئة الفرعية 58.89%.



قبلى

دوائر توزر:

عدد المسجلين 75579 - عدد المقترعين 36057 – المعدل للهيئة الفرعية 47.71%.



توزر

دوائر قفصة:

عدد المسجلين 222154 - عدد المقترعين 78750 – المعدل للهيئة الفرعية 35.45%.



قفصة

دوائر سيدى بوزيد:

عدد المسجلين 300240 - عدد المقترعين 144661 – المعدل للهيئة الفرعية 48.18%.



سيدى بوزيد

دوائر القصرين:

عدد المسجلين 289544 - عدد المقترعين 95547 – المعدل للهيئة الفرعية 33%.



القصرين

دوائر القيروان:

عدد المسجلين 331016 - عدد المقترعين 113282 – المعدل للهيئة الفرعية 34.22%.



القيروان

دوائر زغوان:

عدد المسجلين 118223 - عدد المقترعين 52744 – المعدل للهيئة الفرعية 44.61%.



زغوان

دوائر نابل 1:

عدد المسجلين 264248 - عدد المقترعين 142604 – المعدل للهيئة الفرعية 53.97%.



نابل 1

دوائر نابل 2:

عدد المسجلين 211165 - عدد المقترعين 109701 – المعدل للهيئة الفرعية 51.95%.



نابل 2

دوائر باجة:

عدد المسجلين 209890 - عدد المقترعين 47892 – المعدل للهيئة الفرعية 22.82%.



باجة

دوائر بنزرت:

عدد المسجلين 324383 - عدد المقترعين 161964 – المعدل للهيئة الفرعية 49.93%.



بنزرت

دوائر سليانة:

عدد المسجلين 137290 - عدد المقترعين 58401 – المعدل للهيئة الفرعية 42.54%.



سليانة

دوائر الكاف:

عدد المسجلين 165238 - عدد المقترعين 64703 – المعدل للهيئة الفرعية 41.40%.

Advertisements



الكاف

دوائر جندوبة:

عدد المسجلين 273385 - عدد المقترعين 93769 – المعدل للهيئة الفرعية 34.30%.



جندوبة

دوائر منوبة:

عدد المسجلين 224925 - عدد المقترعين 110252 – المعدل للهيئة الفرعية 49.02%.



منوبة

دوائر أريانة:

عدد المسجلين 308006 - عدد المقترعين 178961 – المعدل للهيئة الفرعية 58.10%.



أريانة

دوائر بن عروس:

عدد المسجلين 361187 - عدد المقترعين 179115– المعدل للهيئة الفرعية 49.59%.



بن عروس

دوائر تونس 1:

عدد المسجلين 299630 - عدد المقترعين 141964 – المعدل للهيئة الفرعية 47.38%.



تونس 1

دوائر تونس 2:

عدد المسجلين 314034 - عدد المقترعين 183910 – المعدل للهيئة الفرعية 58.56%.



تونس 2

سفارة إيطاليا:

عدد المسجلين 57697 - عدد المقترعين 4877 – المعدل للهيئة الفرعية 8.45%.



إيطاليا

سفارة فرنسا 1:

عدد المسجلين 88836 - عدد المقترعين 29160 – المعدل للهيئة الفرعية 32.82%.



فرنسا 1

سفارة فرنسا 2:

عدد المسجلين 117133 - عدد المقترعين 18979 – المعدل للهيئة الفرعية 16.20%.



فرنسا 2

سفارة ألمانيا:

عدد المسجلين 28623 - عدد المقترعين 5410 – المعدل للهيئة الفرعية 18.90%.



ألمانيا

القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية:

عدد المسجلين 57558 - عدد المقترعين 7665 – المعدل للهيئة الفرعية 13.24%.



القارة الأمريكية

الدول العربية ويقية دول العالم:

عدد المسجلين 35879 - عدد المقترعين 9807 – المعدل للهيئة الفرعية 27.33%.