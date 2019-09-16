مصر | تعرف على أنواع المحاكم القضائية في مصر واختصاصاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنواع المحاكم القضائية في مصر واختصاصاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتعدد المحاكم المصرية وكل محكمة لها اختصاصاتها وقوانينها المختلفة وكل قضية تندرج تحت المحكمة التابعة لها.

أولا: محكمة النقض

هى الهيئة القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي، ولا يوجد محاكم من هذا النوع إلا واحدة فقط، أُنشأت عام 1931، وتختص بتوحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ إذ أنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون.

ثانيا: مجلس الدولة

أنشئت عام 1946، وهو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، ويفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد والدولة، ويتمثل مجلس الدولة في محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

ثالثا: محكمة أمن الدولة

هي هيئة قضائية أنشأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للنظر في القضايا التي تخص أمن وسلامة الدولة، وتختص بالنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي، ويصدر الحكم فيها من 7 مستشارين.

رابعا: المحاكم العسكرية

هي هيئة قضائية عسكرية، وتختص بمحاكمة الأفراد العسكريين، ولا تختص بمحاكمة المدنيين إلا في حالة اتهام أشخاص مدنيين باتهامات تتعلق بالإضرار بسلامة الجيش وأمنه، وهذه المحاكم لا تقبل الطعن على أحكامها، أي أن أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، كما كان الحال مع متهمي "عرب شركس"، والذي نفذ حكم الإعدام بحق 6 منهم.

Advertisements

خامسا: المحكمة الدستورية

هي أعلى سلطة قضائية في مصر، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، ومن شأنها أن تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، ويصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة.