شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تهتم بتوثيق علاقتها مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، اهتمام مصر بتوثيق وتطوير العلاقات مع بريطانيا في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء «رمضان»، الأحد، مع أندرو موريسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يزور القاهرة حاليًا، حيث تطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وشدد السفير «رمضان»، خلال اللقاء، على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة الـG7 في فرنسا مؤخرًا.

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وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية إلى أهمية الاستمرار في التعاون الثنائي فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتمويله والترويج له، مبديًا أيضًا تطلعه إلى تعزيز وتطوير الحوار السياسي بين البلدين، ليرتقي إلى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة.

من جانبه، أشاد موريسون بما حققته مصر من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

ونوه «جونسون» إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون بين البلدين، لاسيما بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الجانبان خلال اللقاء وجود توافق بين الحكومتين المصرية والبريطانية على ضرورة صياغة أطر جديدة لمستقبل العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الجانبين، خاصةً في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تم التوافق على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية.