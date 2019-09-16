شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بدأوا فى التفاوض مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا وات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه المحطة من المقرر أن يتم إنشائها بمنطقة فارس بمحافظة أسوان بقدرة 200 ميجا وات، موضحًا أنه جارى الانتهاء من اختيار الشركة المنفذة للمحطة نهاية العام الجارى.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمحطة لم يتم تحديدها حتى الآن، نظرًا لعدم الاستقرار على الشركة التى ستتولى تنفيذ المحطة، موضحًا أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان لتصبح عاصمة العالم للطاقة الشمسية.