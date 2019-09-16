شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 11 شهرًا مرت على إطلاق وزارة التنمية المحلية لمبادرة "صوتك مسموع"، والتى تلقت طوال هذه الفترة نحو 66 ألفاً و228 رسالة منها 17 ألفاً و106 شكوى تم حل 16 ألفاً و764 شكوى بنسبة 98% وجارى حل 342 شكوى.
”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية، كيف يمكن لأى مواطن فى أى محافظة أن يرسل شكوته إلى مبادرة "صوتك مسموع"، كما يلى:
2. الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)
3. رقم الخط الساخن: (15330)
4. البريد الإلكترونى: ([email protected]
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