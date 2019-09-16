شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط 15% بعد هجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط ما يربو على 15% عند فتح الأسواق، الأحد، بعد هجمات على منشأتى نفط فى السعودية، مما أثر على أكثر من خمسة% من إمدادات النفط العالمية.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.
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