شكرا لقرائتكم خبر عن ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يمكن تتبع بيانات المنتفعين إلكترونيًا والتعرف على كل ما يخص المريض بعد اتمام التحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يعنى التحول الرقمى ربط جميع هيئات ومؤسسات ومستشفيات المنظومة ببعضها وبالتالى يسهل أكثر حصول المواطن على الخدمة.

وبحسب منظومة التأمين الصحى الشامل، من المقرر أن تكون بيانات المرضى مؤمنة وسرية ولا يمكن لأحد الإطلاع عليها إلا المريض، حيث إن نظام الميكنة يستهدف التيسير على متلقى الخدمة، وسيتم التطبيق الإلكترونى من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيًا.