مصر | نشرة أخبار الحوادث يوم الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الحوادث يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

النيابة تأمر بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع في البساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شاب، سقط من الطابق السابع بعد فزعة من ظهور فأر أمامة، بعد إرسال تقرير الصفة التشريحية، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، للتفاصيل (اضغط هنا).

القبض على تأجر مخدرات بالسلام بحوزته كيلو ونصف هيروين

ألقت قوات مباحث السلام، القبض على اكبر بائع ومروج للهيروين بالسلام، للتفاصيل (اضغط هنا).

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حبس تاجر مخدرات لحيازته حشيش بالمنيب

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تاجر مخدرات كان بحوزته حوالي 30 قطعة حشيش، كان ينوي بيعها علي عملائه بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة،للتفاصيل (اضغط هنا).

لخلافات عائلية.. عامل يشرع في قتل أخيه ببولاق الدكرور

شرع شاب في قتل أخيه، إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات عائلية، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، سدد خلالها الأول طعنة نافذة بجسد الأخير، محدثا إصابته التي نقل على إثرها لمستشفي القصر العيني وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، للتفاصيل (اضغط هنا).

المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين لحيازتهم الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبدالبارى، بالسجن ثلاث سنوات، لأربعة متهمين قاموا بتوزيع مخدر الهيروين في مدينة نصر، للتفاصيل (اضغط هنا).