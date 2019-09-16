شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من «هروب عروس البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أحمد شوقى، الباحث البيئى المتخصص في البيولوجيا الحيوية، من التأثير السلبى للأنشطة السياحية على عروس البحر، بخليج أبودباب بمرسى علم في البحر الأحمر وعدة مناطق أخرى بالمنطقة، خاصة أنها تُعتبر

من أهم الكائنات البحرية للجذب السياحى.

وقال «شوقى» لـ«المصرى اليوم» إن عروس البحر كائن ثديى، يتنفس الهواء الجوى، ومُهدَّد بخطر الانقراض، وأعداده قليلة جدًا في ساحل البحر الأحمر المصرى، وتُعتبر مرسى علم إحدى مناطق تواجده، حيث تتميز كل منطقة بتواجد حيوان واحد فقط، يتردد عليه العديد من المراكب السياحية، التي تقوم بإنزال السائحين لمشاهدة تلك الكائنات والسباحة معها.

وطالب شركات السياحة بأن تركز على التوعية البيئية للسائحين ومرشدى الغوص وقائدى الوحدات البحرية، خاصة القوارب المطاطية والسريعة منها».