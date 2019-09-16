شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب البرلمان تبدأ الاستعداد لانتخابات لجان المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأحزاب الممثلة في مجلس النواب استعداداتها لخوض الانتخابات الداخلية في المجلس على رئاسة ووكالة وأمانة اللجان النوعية، مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان المقرر أول أكتوبر المقبل.

قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب يعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة للاستقرار على مرشحيه الذين قرر الدفع بهم للمنافسة على معظم المناصب في اللجان لاقتناص أكبر قدر منها، متوقعًا أن تكون التغييرات في المرشحين محدودة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المقررة هي التي ستحسم الأمر.

وقالت مصادر بالحزب إنه تم الاستقرار على ترشيح عبدالهادى القصبى لرئاسة لجنة التضامن، وأحمد السجينى لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، وأشرف رشاد، رئيس الحزب، لرئاسة لجنة الشباب، وهى اللجان التي يترأسونها بالفعل.

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وقال النائب هانى أباظة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب عقد اجتماعًا بحضور بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، وتم الاتفاق على خوض المنافسة على جميع المناصب في اللجان لحصد أكبر عدد من المقاعد.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه سيخوض الانتخابات على رئاسة لجنة التعليم (يشغل الآن منصب وكيل اللجنة)، مشيرًا إلى أن الحزب فاز في انتخابات الدورة الماضية برئاسة 4 لجان ووكالة 8 وأمانة سر 4 أخرى، ويسعى خلال الدورة المقبلة لحصد عدد أكبر، لتحقيق سياسة وأهداف الحزب في تحقيق طموحات المواطنين تحت القبة. وتابع «أباظة» أن أبوشقة قرر خوض الانتخابات على رئاسة اللجنة التشريعية، متوقعًا حدوث منافسة على لجان: التعليم، الإسكان، السياحة، الاتصالات، الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الصحة، والإسكان، لكن الحزب لديه برنامج قوى يسعى لتحقيقه من خلال اللجان.

وقال أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لا يزال في مرحلة التنسيق مع باقى الأحزاب، ويعقد اجتماعات مستمرة لاختيار أفضل النواب بغض النظر عن انتمائهم الحزبى.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الحزب قرر الدفع بعدد من نوابه، مثل طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية على نفس المنصب، ومصطفى سالم لوكالة لجنة الخطة والموازنة (موقعه الحالى)، والدكتور عبدالمنعم شهاب والدكتورة إيناس عبدالحليم لوكالة لجنة الصحة (يشغلان المنصبين بالفعل)، وسامى المشد لأمانة اللجنة (منصبه الحالى)، وإيهاب الطماوى لأمانة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وهو الموقع الذي يشغله فعلًا.

تجرى انتخابات اللجان النوعية وفقًا للمادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على أن «تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها»، ويتم إرسال طلبات الترشح إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين عن طريق الاقتراع السرى، تحت إشراف لجنة تشكلها هيئة مكتب المجلس.