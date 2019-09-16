شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شركة تشارك في ورشة عمل للتعريف بالمجتمع الذكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت منظمة «اتصال»، منسق مجمع إبداع برج العرب، أمس، ورشة عمل تعريفية عن مبادرة المجتمع الذكى، بمشاركة 120 من الشركات العاملة في مجال الحلول والأنظمة الذكية والبنية التحتية، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة واحات السيليكون.
ويهدف المشروع إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق مزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال طلب عروض الشركات الناشئة والصغيرة للمشاركة في تنفيذ حلول متكاملة لتوفير خدمات المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء تمكن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب من إدارة المشروع بكفاءة واستحداث خدمات وتطبيقات تحقق أهدافه.
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