شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16/9/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

السلوم 22 31

سيوة 20 32

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 35

نخل 16 32

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 27 35

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 27 42المدينة 27 43الرياض 27 42المنامة 31 37أبوظبى 30 42الدوحة 30 38الكويت 26 44دمشق 14 31بيروت 25 30عمان 15 28القدس 18 26غزة 22 30بغداد 26 42مسقط 28 32صنعاء 14 27الخرطوم 27 39طرابلس 21 28تونس 21 34الجزائر 21 27الرباط 16 26نواكشوط 26 30وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 10 24اسطنبول 16 26اسلام اباد 22 34نيودلهى 27 36جاكرتا 23 33بكين 17 26كوالالمبور 24 31طوكيو 23 31أثينا 18 30روما 16 30باريس 14 26مدريد 15 25برلين 09 30لندن 11 20مونتريال 10 20موسكو 08 15نيويورك 15 27واشنطن 20 33