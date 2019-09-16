شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الإثنين ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، مع بقاءها أقل من مُعدلاتها الاعتيادية.

ويكون الطقس رطباً ومائلاً للبرودة صباحاً مع ظهور كميات من السحب المنخفضة. كما يُتوقع تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية في المملكة.

ويُصبح الطقس خلال النهار معتدلاً، وحاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء خريفية ولطيفة في الصباح ، ومع ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبياً، و الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.