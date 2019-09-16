شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست توقف نسخة المترو المجانية: استمتعوا بهواتفكم ذات الرائحة الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت صحيفة واشنطن بوست على وقف إصدارها المجانى لركاب المترو فى واشنطن والمعروف باسم Express "اكسبرس"، وذلك بعد التوسع فى شبكات "Wi-Fi" فى المواصلات، وهو ما تسبب تدريجيا فى استغناء الركاب عن القراءة والانشغال بهواتفهم.

وصدرت "اكسبرس" على مدار 16 عاما وكانت تشهد إقبالا ملحوظا من الركاب، إلا أن الصحيفة صدرت للمرة الأخيرة يوم الخميس الماضى، وهى تحمل عنوانا ساخرا من القراء "نأمل أن تستمتعوا بهواتفكم ذات الرائحة الكريهة".



واشنطن

وكان توزيع الصحف، المتوفر في صناديق الصحف المجانية في جميع أنحاء المدينة، والتى تم توزيعها من قبل العمال بالقرب من محطات المترو ، حوالى 130،000 نسخة يوميًا ، وهو رقم انخفض من 190،000 فى عام 2007

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واحتوت الصحيفة ، التى تطبع بصفحات أمامية ملونة، على مجموعة من الأخبار وقصص المقالات وأعمدة الرأى.

ونشر فى مدونة الصحيفة، أن التوقف عن الصدور يرجع إلى نمو الوصول إلى شبكة Wi-Fi ، مما يتيح للمستهلكين الحصول على الأخبار بسهولة أكبر من هواتفهم بدلاً من الطباعة.

ويستهلك عدد متزايد من القراء محتوى واشنطن بوست رقميًا ، وستستمر فى خدمة أولئك الذين يتنقلون عبر المترو مع المنتجات الرقمية، بما فى ذلك موقعها المحمول، والتطبيقات، والنشرات الإخبارية، والبودكاست.

وسيتم تقديم تجربة مجانية مدتها 60 يومًا من الوصول الرقمي إلى الواشنطن بوست لأولئك الذين يقرأون "اكسربس" Express.