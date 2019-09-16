شكرا لقرائتكم خبر عن "خيوط الجريمة".. تعرف على أدوات "الطب الشرعى" لكشف المجرمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوادث مؤلمة، وأخرى تثير الرأى العام، تكشف تفاصيلها مصلحة الطب الشرعى، لتوضح معالمها وتزيح الستار عن القاتل.
”الخليج 365” يوضح فى الخطوات التالية الأساليب التى يعتمد عليها الطب الشرعى فى كشف خيوط الجريمة:
1-بصمات موقع الحادث: يقوم فريق عمل من الطب الشرعى برفع البصمات من مختلف الأماكن داخل مسرح الجريمة وتحليلها لكشف ملابسات الحادث.
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3-التشريح: البحث والتحرى عن أسباب الوفاة، وتحديد إذا كانت الوفاة طبيعية من عدمه، وتحديد وقت الوفاة وظروفها، كما يتم معرفة طبيعة الإصابات ونوعها، ونوع السلاح المستخدم ويتولى التشريح مجموعة متميزة من الأطباء البشريين.
4-الأشعة: يتم الكشف بالأشعة لتحديد أماكن الكسور بالعظام أو وجود مقذوفات أو أجسام غيبة داخل الجسم.
5-الكشف الطبى: الكشف على أطراف القضايا، سواء ضحايا أو أطراف قضايا التعويضات، أو حالات الإهمال والأخطاء الطبية ونسبة العجز، وحالات اشتباه الانتحاروالاغتصاب والعجز الجنسى والإجهاض.
6-فحص السلاح والمقذوفات: فحص الأسلحة ومقارنة الطلقات والمقذوفات من أهم أعمال الطب الشرعى التى تساعد على التعرف على أداة الجريمة، والوصول إلى الجانى.
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