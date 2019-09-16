شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: رئيس الوزراء يزور مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، وفقاً لوكالة أنباء السودان.



حمدوك

وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى حمدوك دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.