- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: رئيس الوزراء يزور مصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، وفقاً لوكالة أنباء السودان.
حمدوك
وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى حمدوك دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السودانية: رئيس الوزراء يزور مصر الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.