مصر | استمرار حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمون في بادي الأمر، انكروا الواقعة المنسوبة إليهم، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بسرقتهم بطارية سيارة أخري، وقد قاموا بسرقة بطاريات من سيارات اخري.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة 15 مايو، تلقى عدة بلاغات مفادها سرقة بطاريات سيارتهم خلال تواجدها في منطقة 15 مايو، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء الوقائع كل من "محمد. أ"، "خالد. م"، و"إيهاب. ك".

وتم القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم في وقت سابق 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتم التجديد 15 يوم.

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وكما تواصل الأجهزة الأمنية على مختلف الجمهورية استهداف العصابات وحائزيها بدوائر ومراكز الجمهورية. وأسفرت الجهود عن تمكن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات تقوية شبكات المحمول بشبين القناطر.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطه شبين القناطر (بالقليوبية) قيام أربعة أشخاص (مدير مخازن إحدى شركات تركيب شبكات المحمول - سائقين - مالك محل بطاريات كائن بدائرة مركز شبين القناطر ) بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على بطاريات تقوية شبكات المحمول من مخازن الشركة وبيعها للتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارتين "نقل" ملك إثنين منهما وتواجدهم أمام محل البطاريات ملك أحد المتهمين ("عميل" - تم ضبطه) مُحمل عليهما عدد (265 بطارية خاصين بتقوية شبكات المحمول)، كما ضبط بحوزة مالك المحل (مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وبمناقشة أحد المتهمين "مدير المخازن" عن سبب وجود تلك الكمية من البطاريات بحوزته، قرر أنه قام بإخراج البطاريات من مخازن الشركة المُشار إليها، بدعوى تغيير بطاريات شبكات المحمول طبقًا لتقرير الشركة، إلا أنه قام بالإستيلاء عليها وتصريفها لدى عميلهم (مالك محل البطاريات) مقابل مبلغ 800 جنيه ثمن كل بطارية، وقيامه ببيعها داخل المحل خاصته بمبلغ مالى قدره (1500 جنيه) والإستعانة بباقى المتهمين لنقل البطاريات المستولى عليها بسيارتهما المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.