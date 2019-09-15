شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمن معلومات يوضح مكاسب الفيس بوك سنويًا: «الإنسان بقى سلعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن الفيس بوك يتحصل على مكاسب سنوية تقدر بـ 55 مليار دولار، رغم أنه لا يبيع سلع، ولكن السلعة الحقيقية التي يبيعها الفيس بوك هو المستخدم، حيث يقوم بتحليل أنماط المستخدمين واستخدام البيانات في الإعلانات.

وأضاف خلال حوار إعلامي، أن هناك مزايا كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل نشر الأفكار الإيجابية، وتبني قضايا اجتماعية، ولكن البعض يستغلها لنشر الشائعات.

وتابع: «فيه ناس بتشتري صفحات عشان تنشر الأخبار اللي هي عاوزه تنزلها، الصفحة دي مثلا عليها 10 مليون شخص مشترك، طبعا لو خبر نزل بيعمل ضجة، ولو الخبر شائعة ومتنفاش خلاص الناس بتصدقه».