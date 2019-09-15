شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية: 3.71 مليون جنيه قيمة ضريبة حفلة جينيفر لوبيز.. و2 مليون لحفل عمرو دياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل ضريبة عقارية على الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي، وبمختلف المناطق.

وتابعت حسين خلال لقاء إعلامي، إلى أن «المصلحة تحصّل 3 أنواع من الضرائب، الأولى على الأراضي الزراعية، والثانية على العقارات، والثالثة على الملاهي ومحلات الفرجة»، معلقا «يتم تحصيل ضريبة على الحفلات الغنائية والسينمات والمسارح، مع إعفاء الحفلات ذات الطابع القومي ومباريات كرة القدم».

وأشارت إلى أنه تم تحصيل ضريبة بقيمة 4.5 مليون جنيه، عن حفلة هوت تشيلي التي أقيمت بسفح الأهرامات، فضلا عن 3.71 مليون جنيه عن حفلة جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي، و900 ألف جنيه عن حفلة الموسقيار ياني، و2 مليون جنيه لحفلة عمرو دياب، و490 ألف جنيه عن حفلة محمد رمضان.