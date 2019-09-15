شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» من البحيرة: خطة وزارة النقل ترتكز على المشروع القومي للطرق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن خطة الوزارة ترتكز على اتجاهين الأول هو تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية .

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في ختام جولته الميدانية بمحافظة البحيرة، والتي زار وتقفد خلالها أعمال تطوير محطتي سكة حديد دمنهور وأبوحمص ومزلقان قطارات أبوحمص، بحضورالدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، والمهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة العامة للنقل والمواصلات، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، والمهندسة هالة زايد، مدير فرع هيئة الطرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل على أرض المحافظة والوقوف على موقفها التنفيذي ونسب ومعدلات التنفيذ وأهم المعوقات التي تواجهها.

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل ومنها مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق بطول ١٦ كم مرحلة أولى وثانية، ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور إدكو بطول ٢٧ كم بتكلفة ٧٧ مليون جنية ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية بطول ١٨ كم بتكلفة ٩٦ مليون جنيه.

ووجّه وزير النقل بضرورة البدء في أعمال كوبري مشاة أبوزهرة، والتزام الشركة المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد طبقاً للمواصفات والجودة العالية، كما وجه بإستكمال أعمال كباري جمبواي ودسنونس أم دينار ومعمل القزاز على الطريق الزراعي السريع وكوبري بولين، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها.