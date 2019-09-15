شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية: الدولة تسدد الضريبة عن غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون أفرد مادة بخصوص إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة لظروف طارئة.
وأضافت خلال حوار إعلامي: «شخص لديه فيلا بـ 5 ملايين جنيه قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية، لأن الفيلا ميراث وهو لا يمتلك دخلا، وفي هذه الحالة يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك ليتم إعفاؤه من السداد».
وأشارت إلى أنه تتشكل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة لفحص طلبات الإعفاء في سريّة تامة، ويتم رفع الطلب لوزير المالية، مؤكدة أن الوزير لم يرفض طلب أي حالة بالإعفاء، وموضحة أن عددًا من الشخصيات المعروفة تقدموا للحصول على الإعفاء.
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