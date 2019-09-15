شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد «مينى فوتبول» يعلن انضمام «حلايب» للدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصرى لـ«مينى فوتبول»، مدينة حلايب، الأحد، والتقى طاهر على طاهر، رئيس مركز شباب حلايب، فى إطار جولاته بالمدن للتعريف باللعبة ونشرها فى المحافظات والبحث عن المواهب الشابة، وتناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فيديوهات تتعلق بطبيعة اللعبة وفنياتها.

وأكد أحمد سمير أن رياضة «مينى فوتبول» اليوم تنطلق من أقصى حدود أرض مصر حلايب ويمثل أبناء مصر أبناء حلايب فريقهم فى أول دورى مصرى للمينى فوتبول. وأشار طاهر على طاهر، رئيس مركز شباب حلايب، إلى أن هذه اللعبة ستعطى فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين من أبناء الصعيد وخاصة حلايب.