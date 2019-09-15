شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الفيديوهات المفبركة: هكذا يستخدم «أهل الشر» الاحتيالات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، إن ما عرضه أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي من فيديوهات خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، هو نوع من أنواع الإحتيال الإعلامي الذي تستخدمه قوى الشر ضد مصر.

وأضاف «الخشاب»، خلال مداخلة هاتفية، أنه قدم أمام الرئيس نوع واحدًا فقط من أنواع الاحتيال الإعلامي بالصوت والصورة، ولكن صور الاحتيال الإعلامي كثيرة مثل مانشيت كاذب، أو خبر مجتزأ، أو نظرية إنسانية منطقة من الخارج وإنسانية بينما في الداخل هدامه.

وتابع :«المواطن العادي لو شاف فيديو من اللي متفبرك ده مش سهل عليه يكتشف إنه فيديو احتيالي، فإعلام الشر اللي بيستهدف المجتمعات يرتكز على الحته دي، فيه خاصية نقدر نحط على الفيديو أي مشاهد إحنا عاوزينها».