شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العربية» توقع اتفاق شراكة لدعم الترويج الرقمي للمقاصد العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت المنظمة العربية للسياحة مع منصة «بوابة السياحة العربية @ArabTourismGate التابعة لـ«تفاعل الإعلامية»، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى الترويج والتسويق لأهم الوجهات السياحية بالعالم العربي تحقيقا لاستراتيجية المنظمة نحو سياحة عربية متكاملة باستخدام طرق وتقنيات التكنولوجيا الرقمية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية التي تساهم في خلق وتعزيز السياحة في الدول العربية وتقديم المحتوى السياحي بشكل يتناغم مع عشاق السفر وتوعية المجتمع بكل ما هو جديد لحظة بلحظة في مجال السياحة العربية من خلال منصة» بوابة السياحة العربية «ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة @Arabtourism_org.

وبهذه المناسبة قال الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والفعاليات: «تعتبر هذه الاتفاقية خطوة للأمام في سبيل تحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة للمنظمة العربية للسياحة، حيث يلعب الإعلام الرقمي والحديث دورا هاما وحيويا في بناء صورة ذهنية وحضارية وأداة فاعلة في رسم الخريطة السياحية للدول العربية عبر تعميق الفهم وترسيخ الوعي وتصحيح المعلومات والتأثير المعرفي الإيجابي للمهتمين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي».

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع منصة «بوابة السياحة العربية»، والتي يتابعها 130 ألف متابع على تويتر والتي بصدد إصدار مجلة إلكترونية هدفها الأساسي تنشيط السياحة العربية البينية والدولية ونشر أخبار السياحة ومراحل تطورها وتفعيل لغة الإحصاءات الرقمية والتحليلات والبيانات وتصاميم الإنفوجرافيك وأفلام الموشن جرافيك والتي تمثل اللغة الأسرع وصولاً والأكثر إقناعا وتأثيراً في عالم السياحة.

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من جانبه، أعرب يونس عنايت، الرئيس التنفيذي لــ «تفاعل الإعلامية»، عن امتنانه وفخره بهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث جاءت فكرتها من منطلق إنشاء بوابة حقيقية تبرز المكتنزات الدينية والثقافية والتراثية والحضارية والتاريخية والطبيعية للدول العربية، وتصحيح الأفكار الخاطئة عن السياحة والآثار السياحية في الدول العربية.

كما ستكون البوابة الجسر السياحي المعرفي التي من شأنها تسهيل وتذليل الصعاب أمام شغف السائح العربي للسياحة حول العالم، واستطرد بقوله «سوف نسعى جاهدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص في الدول العربية لتكون هذه المنصة الاختيار الأول للسائح العربي والأجنبي عن طريق تسخير خبراتنا وإمكانياتنا لبلوغ الأهداف المشتركة المبنيّة على أسس راسية من الدراسات والأبحاث وعن طريق التأثير المعرفي الإيجابي من خلال منصاتنا الخمس الأخرى: تطوير الذات، عالم الصحة، بوابة المرأة العربية، نصائح بالتربية وعالم المحركات الأخرى والتي بلغ إجمالي عدد متابعيها 7 ملايين متابع على منصة الشبكات الاجتماعية».

وفي نفس السياق، تعتبر هذه الشراكة بمثابة ترجمة فعلية تتماشى مع توجّهات المنظمة العربية للسياحة نحو التحول الرقمي والتواصل الاجتماعي، انطلاقاً من الدور المنوط بها بالمجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية وتعاونها مع كافة الدول العربية نحو الدفع بالعملية التنموية والتحول الرقمي على كافة الأصعدة، حيث حضر التوقيع كل من السفير سعود الجابري مستشار الرئيس والأمين العام المكلف، وخالد رضا الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وكمال مصطفى نائب الرئيس التنفيذي لــ«تفاعل الإعلامية».

والجدير بالذكر فإن «تفاعل الإعلامية» جزء من شركة عالمية منتشرة حول العالم لديها 40 مكتب وتعمل على تقديم الاستشارات الإعلامية عن طريق دراسة وتحليل مشاكل وعقبات السوق وتحويلها إلى فرص باستخدام استراتيجيات وحلول تسويقية والتواصل وتنفيذها بهدف بناء السمعة والرفع من القيمة الإسمية للجهات التي تعمل معها.