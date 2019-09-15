شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع وفد إعلامي إماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد، منى غانم المري، مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة والوفد المرافق لها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات من تبادل برامجي وإخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد حسين زين على أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الإمارات حول مختلف القضايا الإعلامية والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي وتعزيز قدراته بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم.

وأثنى الجانبان على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة لعدد من استوديوهات الوطنية للإعلام، وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير العمل بها‎، وجاء اللقاء بحضور مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات في مصر.