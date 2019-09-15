شكرا لقرائتكم خبر عن سامية حسين: 5.1 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية عن 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الفئات المطالبة بتسديد الضريبة العقارية.

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وقالت حسين، خلال لقاء إعلامي، إن «الضريبة العقارية تسدد من قبل المالك والمستغل والمنتفع بالشقة، حيث يستثنى المستأجر»، مشيرة إلى أن الضريبة العقارية مستحقة من يناير من كل عام، بدون زيادة حتى يناير 2022.

وأوضحت أن القانون يسمح للممول بتسديد الضريبة كاملة، أو نصف قيمتها قبل 30 يونيو والنصف الآخر قبل نهاية العام.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن 13 ديسمبر آخر موعد لتسديد الضريبة المستحقة عن العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تحصيل 5.1 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية العام الماضي.