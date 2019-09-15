شكرا لقرائتكم خبر عن سامية حسين: 5.1 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية عن 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الفئات المطالبة بتسديد الضريبة العقارية.
وقالت حسين، خلال لقاء إعلامي، إن «الضريبة العقارية تسدد من قبل المالك والمستغل والمنتفع بالشقة، حيث يستثنى المستأجر»، مشيرة إلى أن الضريبة العقارية مستحقة من يناير من كل عام، بدون زيادة حتى يناير 2022.
وأوضحت أن القانون يسمح للممول بتسديد الضريبة كاملة، أو نصف قيمتها قبل 30 يونيو والنصف الآخر قبل نهاية العام.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن 13 ديسمبر آخر موعد لتسديد الضريبة المستحقة عن العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تحصيل 5.1 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سامية حسين: 5.1 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية عن 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.