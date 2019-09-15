شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «كنتم بتقفوا 17 ساعة عشان رغيف عيش أيام مرسي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا يقدر أحد على توجيه ضربة عسكرية مباشرة لمصر، لذا بدأت حرب الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «لن يستطيع أحد الاعتداء على مصر بفضل الجيش المصري الذي يمتلك الردع الكامل»، متابعا: «يجب أن نتباهى بجيشنا ومش عيب، لأن جيشنا كل حاجة».

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وأشار موسى إلى أن كل ما يحدث من محاولات للنيل من الدولة المصرية في إطار الفضاء الإلكتروني وليس على أرض الواقع، متابعا: «إوعى تتهز أو حد يخوفك، والظروف مختلفة عن 2011 لأنه لم يتوقع أحد ما حدث».

وأكد موسى أن المواطن المصري سيحمي بلده مع الجيش والشرطة في حالة حدوث أي شيء، متابعا: «25 يناير بدأت بدعوة بريئة للعيش والعدالة، ثم سلكت مسارًا آخر»، مشيرا إلى أن «عام حكم الإخوان كان مليئا بأزمات الكهرباء والبنزين، كان يتطلب الحصول على الرغيف العيش الوقوف 17 ساعة».

وأوضح موسى أن «القوات المسلحة تكفلت بإطعام الناس ورواتبهم بعد 2011، متابعا: «مكنش عندنا مواد تموينية والقوات المسلحة اتصرفت، واشترت بعد الخراب الذي حدث.. والجيش اللي أكل الشعب بعد 2011، ونزل الأتوبيسات لنقل الناس بعد الإضراب».